الصحة تؤكد على الراغبين في الحج بضرورة أخذ لقاح الحمى المخية الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية

أكدت وزارة الصحة، على الراغبين في الحج بضرورة أخذ لقاح الحمى المخية الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية، والالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم الخميس.
وشددت وزارة الصحة،على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ ،من الداخل والخارج بضرورة الإلتزام بأخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة بالنسبة لحجاج الخارج.
ونصحت بأخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى المخية الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم ،كذلك لقاح الأنفلونزا الموسمية ،مؤكدة أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج ، والمعممة على سفارات المملكة العربية السعودية وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج لهذا العام.
وأوضحت وزارة الصحة، أنها تتابع التطورات الوبائية للأمراض أولاً بأول ،وتراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني،إذ يتابع مركز القيادة والتحكم بالوزارة الوضع الصحي الدولي والمحلي ويعمل على مراجعة الاشتراطات الصحية إذا ما اقتضت الحاجة.
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