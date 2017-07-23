الصحة تؤكد على الراغبين في الحج بضرورة أخذ لقاح الحمى المخية الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية

أكدت وزارة الصحة، على الراغبين في الحج بضرورة أخذ لقاح الحمى المخية الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية، والالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم الخميس.

وشددت وزارة الصحة،على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1438هـ ،من الداخل والخارج بضرورة الإلتزام بأخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة بالنسبة لحجاج الخارج.