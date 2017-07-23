عقوبات على منتخب قطر بسبب “صورة تميم”

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، غرامة على اتحاد كرة القدم القطري بعد أن خالف لاعبو المنتخب القواعد ضد أي بيانات سياسية بعرضهم لقمصان عليها صور أمير قطر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال فيفا الخميس، إن لجنة العقوبات فرضت غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (51.800 دولار).

كذلك تم تغريم اللاعب القطري حسن الهيدوس خمسة آلاف فرنك سويسري (5180 دولار) بسبب سلوكه غير الرياضي.

ووقع الحادث في 13 يونيو في مباراة قطر وكوريا الجنوبية، إذ ارتدى لاعبو قطر قمصانا عليها صورة الشيخ تميم أثناء التمارين .

كذلك ارتدى المشجعون في استاد جاسم بن حمد قمصانا عليها صور الأمير.

وبعد أن سجل الهيدوس الهدف الأول أخذ قميصا من أحد المتفرجين ورفعه عاليا.