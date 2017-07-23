آل المظلمة نائبا لقبيلة المعصبية بالـ “دارس”

صدر قرار صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ال سعود – أمير منطقة عسير – رقم 35071 وتاريخ 1438/11/3 بتعيين الشيخ إبراهيم بن زايد احمد آل المظلمة عسيري نائباً رسمياً للمعصبية من دارس من آل موسى تهامة عسير.

من جهته عبر الشيخ ابراهيم زايد عن سعادته بهذه الثقة التي منحتها له الدولة ممثلة في أمير منطقة عسير ومحافظ محافظة محايل مؤكداً أنه سيسعى جاهداً لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه من خلال هذا المنصب ، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يكون موضعاً لهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر