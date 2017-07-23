اهتمام الأمير د.فيصل بن مشعل قادها للقمة.. القصيم الأولى بتوطين الوظائف بالمملكة بنسبة 46%

حازت منطقة القصيم على أعلى نسبة في توطين الوظائف على مستوى مناطق المملكة ، ويأتي تفردها في توطين الوظائف وسعودتها نابعاً من سياسة ثابتة انتهجها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم من عدة سنوات منذ أن كان نائباً لأمير المنطقة ، لمنح العنصر السعودي الشاب الفرصة لإطلاق قدراته العملية في الوظائف المتاحة وإحلاله مكان الوافد الأجنبي ، حتى حققت اليوم المركز الأول في سعودة الوظائف على مستوى مناطق المملكة بنسبة 46% وفقاً لإحصائية حديثة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، حيث نتج عن هذه السياسة التي انتهجها سمو أمير منطقة القصيم عن تربع المنطقة على هرم مناطق المملكة بأعلى نسبة لتوطين الوظائف وسعودتها. ويولي سمو أمير منطقة القصيم ـ حفظه الله ـ الشباب السعودي والفتيات السعوديات اهتماماً كبيراً ، لذا أوجد سموه في عام 1432هـ لجنة التنسيق الوظيفي التي نبعت بفكرة من سموه وفق رؤية استشرافية لمستقبل شباب الوطن ورسالة سامية تحقق توجهات القيادة الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة أبنائها وتهيئة كافة السبل الداعمة لمسيرتهم ، حيث تسعى اللجنة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى مناطق المملكة ، لرسم آلية تنسيق عالية المستوى بين الشركاء المنضمين لعضوية اللجنة وذلك وفق رؤية واضحة تتمثل في العمل باستراتيجيتها الطموحة إلى الوصول لأعلى درجات التنسيق والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لخدمة توطين الوظائف وفق السياسات السامية. ويأتي توجه سمو أمير القصيم ـ أيده الله ـ في إيجاد لجنة التنسيق الوظيفي لتحفيز الشباب وشحذ هممهم في العمل بالقطاع الخاص ، وجعلهم قادرين على الارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة الإنتاجية وتعزيز قدراتهم ومكانتهم في الأعمال الموكلة إليهم ، وتدعم رغباتهم ومسيرتهم وتحقق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهم الله ـ التي تولي اهتماماً كبيراً لمستقبل الشباب والفتيات العملي. وأسهمت اللجنة في ترشيح 7 آلاف شاب وشابة من طالبي العمل وتم توجيههم للعمل بناء على رغبتهم لشغر 7565 وظيفة أتاحتها اللجنة ، التي تهتم بتوفير الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لتوظيف الشباب السعودي من الجنسين ، وتذليل العقبات أمام طالبي العمل بما يساعد في توفير الفرص الوظيفية في منظمات القطاع الخاص بآليات وإجراءات سهلة وميسرة من خلال توحيد جهود الجهات المعنية بالفرص الوظيفية في جهة واحدة لتحقيق أهدافهم بأعلى كفاءة وأقل مجهود. كما يتواصل اهتمام سمو أمير منطقة القصيم ـ أيده الله ـ لحرصة على إيجاد وظائف للشباب للفتيات ، وذلك من خلال إعلانه إنشاء “جائزة فيصل بن مشعل لتوطين الوظائف” ، التي تعنى بتحفيز القطاع الخاص في توظيف الشباب من الجنسين ، كما أطلق سموه ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية “الأسبق” الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ، برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة القصيم ، بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة ، بما يوفر فرص العمل اللائق لأبنائها وبناتها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. كما يواصل اهتمامه ـ يحفظه الله ، بما يخدم الشباب وذلك خلال قيامه بزيارة للبرامج التدريبية المنفذة لقطاع الاتصالات بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمنطقة لسعودة محلات الاتصالات وصيانتها ، حرصاً منه على تطبيق القرار لإتاحة الفرصة للشباب ، كما وجّه بربط لجنتي السعودة والتنسيق الوظيفي ، ببرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه لتطوير وتنظيم عمل لجان السعودة ولجنة التنسيق الوظيفي بالمنطقة وزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة بما يوفر فرصاً للعمل اللائق لأبنائها وبناتها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني ورفع إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل . كما أن منطقة القصيم تعد الأولى بتطبيق قرار توطين المراكز التجارية المغلقة “المولات” ، واقتصار العمل في العربات المتنقلة “الفود ترك” على السعوديين والسعوديات ، بتوجيه من سمو أمير منطقة القصيم ، وذلك إيماناً منه بأهمية الشباب وإبداعاتهم والقدرة على تولي هذه الأعمال بديلاً عن العمالة الوافدة.