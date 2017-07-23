 مدير تعليم الأحساء بالغنيم يتفقد سير العمل بأندية الحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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مدير تعليم الأحساء بالغنيم يتفقد سير العمل بأندية الحي

مدير تعليم الأحساء بالغنيم يتفقد سير العمل بأندية الحي
المناطق - الأحساء
تفقد سعادة المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء الأستاذ أحمد بن محمد بالغنيم أندية الحي حيث تم زيارة نادي الأمير سعود بن جلوي بحي المزروع ويرافقة المشرف على النادي الأستاذ ماجد بوسعد ورئيس قسم التربية البدنية بالإدارة الأستاذ فهد الملحم و الأستاذ أنور الليلي مشرف إدارة الإعلام التربوي حيث رافق مدير النادي الوفد الزائر في جولة لأنشطة النادي ومرافقه شملت الاطلاع على منشط سينما النادي وقاعة الإلكترونيات وقاعة ستيم أكاديمي وقاعة اللياقة والصحة والملاعب الخارجية وأبدى سعادة الأستاذ أحمد بالغنيم سعادته بتنوع الأنشطة وتنوع الفئات العمرية المستهدفة ، كما أشاد بالبرامج النوعية التي قدمها ويقدمها النادي خلال سنوات عمله .

حيث عقد اجتماع والذي تم خلاله الاطلاع على النواحي الفنية والإدارية وتم نقاش أبرز نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المواتية ، كما أشاد الأستاذ أحمد بالغنيم بفريق العمل وحرصهم وتفانيهم ، من جهته وجه مدير النادي الأستاذ بندر السلطان خالص شكره وتقدير لسعادة المدير العام والوفد المرافق له على حرصهم واهتمامهم بالنادي وحرصهم على تذليل الصعوبات ، كما أعلن استمرار برنامج ستيم أكاديمي والذي يستهدف الفئة العمرية من 5 – 10 سنوات لمدة شهر وذلك لما لوحظ من اهتمام الطلاب ومدى الاستفادة العظيمة حيث الأنشطة المتنوعة في المجالات الرئيسة الأربع ( الرياضيات-العلوم-الهندسة-التقنية) .

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