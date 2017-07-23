“شرطة الرياض” تقبض على المتورطين في فيديو التحرش بالفتاتين

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص على خلفية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شبان يتحرشون بفتاتين في أحد أحياء شرق العاصمة.

وأوضح أن الشرطة لم تتلقَ أي بلاغ حول الحادثة، ولم ترد أي شكاوى لمراكز الشرطة حول القضية؛ لكنها شرعت في إجراء التحريات اللازمة لتحديد موقع الحادثة وكشف هوية المتهمين.

وأضاف أن المتهمين جميعهم في العقد الثالث من العمر، مشيراً إلى أنهم أقروا بعد القبض عليهم بما نُسب إليهم، كما أقر أحدهم بأنه هو من قام بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن الشرطة أشعرت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية في القضية.

وكان المقطع قد أظهر تحرش المتهمين بالفتاتين أثناء سيرهما في أحد الشوارع بحي النسيم شرق الرياض، وكانت إحداهما غير مرتدية لعباءتها، في حين كان المتحرشون يلاحقونهما بالسيارة وقام أحدهم بلمس إحدى الفتاتين.