الأمير محمد بن عبدالعزيز يبدأ زيارة لجزر فرسان

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقه جازان اليوم، زيارة تفقدية لمحافظة فرسان، يطلع خلالها على مسيرة التنمية في تلك الجزر ويتلمس احتياجات الأهالي من الخدمات والمشروعات، وذلك في إطار زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة.
وفي مستهل الزيارة، التقي سموه بمشايخ وأهالي المحافظة يتقدمهم شيخ شمل فرسان محمد بن هادي الراجحي والأديب إبراهيم مفتاح، بمقر ميناء المحافظة .
ورحب الأهالي بسمو نائب أمير جازان في جزر فرسان، معربين عن سرورهم البالغ بهذه الزيارة التي تعد استكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة على جميع الأصعدة وتلامس احتياجات المواطنين.
حضر اللقاء، محافظ فرسان حسين بن ضيف الله الدعجاني، ومدير الطرق والنقل بجازان المهندس محمد بن أحمد الحازمي، ومدير ميناء جازان الكابتن محمد بن عبدالله آدم، وقائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، ومدير شرطة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة.
و تفقد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، مشروع تنفيذ الأعمال البحرية لتطوير ميناء فرسان الذي يجري تنفيذه بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من ” ٣٣٧” مليون و”٣٧١” ألف ريال.
واستمع سموه لشرح مفصل من مدير ميناء جازان الكابتن محمد بن عبدالله أدم عن المشروع الذي يتضمن إنشاء رصيف بطول “١٦٥” متراً بعمق خمسة أمتار للرصيف الحالي للميناء ، الذي يبلغ طوله “257” متراً في الجهة الشمالية ، ورصيف تجاري بطول “٥٠٠” متر وعمق ثمانية أمتار في الجهة الشمالية ، ورصيف خاص بقوارب حرس الحدود بطول “١٤٧” متراً وعمق خمسة أمتار ، وعدد دولفينين لمنطقة عبارات الركاب ، إلى جانب ساحات بمساحة “٢٥٠” ألف متر مربع خلف الأرصفة وأعمال تعميق قناة الدخول الملاحية الحالية من منسوب خمسة أمتار إلى منسوب تسعة أمتار، وتعميق الأحواض والأرصفة الشمالية من خمسة أمتار إلى تسعة أمتار ، وتعميق حوض الرصيف الشرقي إلى ” 5,5 متر وتزويد الممر الملاحي بالعلامات الملاحية بما يضمن سلامة حركة السفن.
وحث الأمير محمد بن عبدالعزيز ، على سرعة إنجاز المشروع لخدمة أهالي محافظة فرسان وأثره في دعم التنمية والسياحة بالجزر التي باتت تشكل وجهة سياحية متميزه يقصدها الزوار والسياح.
رافق سموه خلال الجولة محافظ فرسان حسين بن ضيف الله الدعجاني ، ومدير الطرق والنقل بجازان المهندس محمد بن أحمد الحازمي، وقائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، ومدير شرطة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني ، وعدد من المسؤولين من مدينين وعسكريين بجازان ومديرو الإدارات الحكومية بالمحافظة.
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