الأمير محمد بن عبدالعزيز يبدأ زيارة لجزر فرسان

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقه جازان اليوم، زيارة تفقدية لمحافظة فرسان، يطلع خلالها على مسيرة التنمية في تلك الجزر ويتلمس احتياجات الأهالي من الخدمات والمشروعات، وذلك في إطار زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة.

وفي مستهل الزيارة، التقي سموه بمشايخ وأهالي المحافظة يتقدمهم شيخ شمل فرسان محمد بن هادي الراجحي والأديب إبراهيم مفتاح، بمقر ميناء المحافظة .

ورحب الأهالي بسمو نائب أمير جازان في جزر فرسان، معربين عن سرورهم البالغ بهذه الزيارة التي تعد استكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة على جميع الأصعدة وتلامس احتياجات المواطنين.