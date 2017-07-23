معيض العصيمي يحصد بيرق مسابقة كلنا فداء الوطن

احتفلت قبيلة النباعين من عتيبة بختام مسابقة كلنا فداء الوطن والتي كانت إحدى فعاليات عيد رمضان المبارك وكانت أهداف المسابقة تنمية حب الوطن والتعزيز للانتماء والولاء له وللقيادة الرشيدة والمبايعه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ال سعود حفظه الله

و كان تنافس شريف بين أبناء القبيلة وقرب المحبه بينهم والتعبير عن حبهم لوطنهم وكان حضور مميز لجميع محبي الشعر. ‎ وقد حصد الشاعر معيض العصيمي على المركز الاول في المسابقة وجعل هذا التكريم له فال خير ودافع لراحة نفسيه وتجدد شعور بعظم حب وتقدير الوطن له ..