معيض العصيمي يحصد بيرق مسابقة كلنا فداء الوطن

وقد حصد الشاعر معيض العصيمي على المركز الاول في المسابقة وجعل هذا التكريم له فال خير ودافع لراحة نفسيه وتجدد شعور بعظم حب وتقدير الوطن له ..
“ايها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فالبداية اسجل شكري وتقدير لكل من شرفنا الليله بالحضور حياكم الله ومرحبا بكم هيل عد السيل
ثانيا اود ان تسمحوا حفلنا الكريم لتسجيل شكر وتقدير وعرفان للاخوه الافاضل التالية اسماءهم لبذل كل منهم جهدا مشكورا لانجاح المسابقه
الشاعر حمود بن عتيق العصيمي
الداعم المالي الاخ حميد بن مطلق العصيمي
محكم المسابقه الشاعر العلم غازي بن عون لاختياره خمس قصايد فايزه من الاول الى الخامس
الشعراء المشاركين بالمسابقه
الاخوين جزاء بن حسن خيشوم
ويحي بن مسحل العصيمي
على جهودكم المشكوره من البدايه
الشاعر العلم ضاوي بن عايض العصيمي لتعاونه واعجابه بالفكره وتنسيقه مع محكم المسابقه
لمقدم الحفل ومعدبرنامج الليله الاستاذ علي بن متروك العصيمي والمسابقة انطلقت من فكره من الشاعر لتكون بالاعداد والتجهيز واقع ملمس وحدث غير مسبوق مسجل باسم قبيلة النباعين واهداف المسابقه كثيره من اهمها تقوية اواصر الحب والانتماء لهذا الوطن ولقيادته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الامين
ثم تشجيع شعراء القبيله وبث روح التنافس الشريف بينهم للابداع والتميز ولتكون مناسبه سنويه ينتظرها عشاق الوطن وهواة الكلمه البليغه الراقيه من شعراء قبيلتنا الكرام
في هذه النسخه اثر البعض اعطاء الفرصه
وتقييم وضع المسابقه وفي العام القادم سيدخل على خط المنافسه لتحقق نجاحها والتصاقها بسمعة القبيله بصفه خاصه لذا فالتنافس سيكون على اشده لاحقا
والضوابط ستكون واضحه بحكم الخبره
هذا واحب اؤكد لشعراءنا الكرام بانهم كلهم فايزين
فبمجرد اتخاذ قرار المشاركه فهو فايز بتسجيل اسمه وابداعه في تاريخ قبيلته
والمراكز خاضعه لرؤية المحكم واعتباراته النقديه التي لاتخفى
والشاعر الجزل جزالته تتجلى بقبول النتيجه ولو لم تكن لصالحه لايمانه بقيمة الشعر الادبيه
فالختام نشكر الحضور و نحييكم
ونهنيء الفايزين الخمسه ونبارك لهم ونقول لمن لم يحالفه الحظ حظا اوفر فالمسابقات القادمه
ان شاء الله
صحيفة “المناطق ” تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الشعراء وفالهم البيرق في المسابقات القادمة .
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