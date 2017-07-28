 القحطاني: السلطة القطرية تصد شعبها عن الحج بالأكاذيب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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القحطاني: السلطة القطرية تصد شعبها عن الحج بالأكاذيب

القحطاني: السلطة القطرية تصد شعبها عن الحج بالأكاذيب
المناطق - الرياض

نشر سعود القحطاني المستشار في  الديوان الملكي تغريدات جديدة تحدث فيها عن كيفية سفر الحجاج القطريين إلى المملكة على أن تكون الخطوط الناقلة “محايدة”، مؤكداً أن السلطة القطرية تصد الشعب القطري الشقيق عن العمرة والحج بالأكاذيب؛ والترهيب قبل الترغيب.

وغرد: “فصبر جميل يا أهلنا في  قطر”. وقال: “أعلنت السعودية مرارًا: أن أهلنا في قطر مرحب قدومهم للعمرة من أي مكان بالعالم مباشرة ومن  الدوحة ترانزيت وعلى أي خطوط إلا خطوط السلطة القطرية”.

وأضاف: “السلطة القطرية تصد الشعب القطري الشقيق عن العمرة والحج بالأكاذيب؛ والترهيب قبل الترغيب”.

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