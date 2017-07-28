جدة.. القبض على سبعيني استأجر سيارة وغير معالمها لسرقة 15 ألف ريال

كشف الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأن “مركز شرطة الشرفية بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغاً المتضمن سرقة 15 ألف ريال من داخل مركبة عند أحد المستشفيات بالمحافظة، وعليه فقد تم تشكيل فريق أمني سري بحثي لجمع المعلومات الأمنية اللازمة والتحريات السرية. وعلى ضوء ذلك فقد تمكنت الدوريات السرية بإدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة في وقت وجيز ومن خلال المسح الأمني بفضل الله وتوفيقه من القبض على المتهم وهو من إحدى الجنسيات الأفريقية في العقد السابع من العمر”.

وأضاف: “اتضح من التحقيقات قيامه باستئجار المركبة التي نفذ بها العملية، وقد قام بالتعديل عليها وإخفاء معالمها. ومن خلال التنسيق والتعاون الأمني بين قيادة الدوريات السرية بجدة والدوريات السرية بالمدينة المنورة فقد اتضح أن هذا الشخص يقوم بسرقة عملاء البنوك حيث جرى طلب الأدلة الجنائية لتوثيق الإجراء وتم تسليم كافة الأوراق لجهة الاختصاص لإكمال اللازم”.