 جامعة الدول العربية تؤكد رفضها للتصعيد الإسرائيلي في القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الترجي التونسي أول المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة العربية للأندية مدير عام الجوازات يتفقد صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة مركز سيدات الأعمال يستضيف رئيسيات الأقسام النسائية للتحدث عن ” دليل الاداء الوظيفي ” والتي تقيمها غرفة الباحة جامعة الدول العربية تؤكد رفضها للتصعيد الإسرائيلي في القدس جدة.. القبض على سبعيني استأجر سيارة وغير معالمها لسرقة 15 ألف ريال مؤسس “أمازون” أصبح الأغنى بالعالم وثروته 91 مليار دولار القحطاني: السلطة القطرية تصد شعبها عن الحج بالأكاذيب بالفيديو.. طائرة إيرانية تحترق بمطار “الأهواز” أثناء إقلاعها معيض العصيمي يحصد بيرق مسابقة كلنا فداء الوطن نائب أمير جازان يلبي رغبه طفل بصورة “سيلفي” على عبارة فرسان الأمير محمد بن عبدالعزيز يبدأ زيارة لجزر فرسان “شرطة الرياض” تقبض على المتورطين في فيديو التحرش بالفتاتين

جامعة الدول العربية تؤكد رفضها للتصعيد الإسرائيلي في القدس

جامعة الدول العربية تؤكد رفضها للتصعيد الإسرائيلي في القدس
المناطق - واس

دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بشدة التصعيد الإسرائيلي الخطير في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا رفضه المطلق لقيامها بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في خرق واضح لمسؤولياتها القانونية والدولية بصفتها القوة القائمة بالإحتلال.
وطالب المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية تحت عنوان “التصدي للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك” برئاسة الجزائر، إسرائيل عدم تكرار إغلاق المسجد الأقصى مستقبلاً ووقف أشكال التصعيد كافة بما فيها المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم أو محاولة فرض أية حقائق جديدة على الأرض.
وأكد المجلس أن جميع التدابير والإجراءات التي قامت بها إسرائيل التي تهدف إلى المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى باطلة ويجب إلغاؤها وفقًا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصِّلة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>