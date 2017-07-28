مركز سيدات الأعمال يستضيف رئيسيات الأقسام النسائية للتحدث عن ” دليل الاداء الوظيفي ” والتي تقيمها غرفة الباحة

استضاف مركز سيدات الأعمال رئيسات الأقسام النسائية وهن العنود الغامدي من وزارة النقل و فاطمة الغامدي من أمانة الباحة ووكيلة كلية الدراسات التطبيقية الدكتورة فتحية الغامدي وعميدة كلية التقنية للبنات أمل الغامدي ..ومسؤولة مركز ريادة الأعمال بجامعة الباحة الدكتورة فاطمة العمري ..ومديرة مكتب وكيلة كلية التربية للأقسام العملية الاستاذة صالحة الزهراني وعدد من الإداريات بجامعة الباحة

وتحدثوا عن “دليل الأداء الوظيفي ” وعن تقييم الأداء الوظيفي للموظف الفردي والإنتاجية فيما يتعلق عن بعض المعايير الموضوعة مسبقا والأهداف التنظيمية.

فيما أثريت المحاضرة بمداخلات الحاضرات مثمنين للأستاذة نجمة الزهراني مديرة مركز سيدات الاعمال على الدعوة والاستضافة

من جهتها رحبت مديرة المركز بالتعاون وعقد شراكة دائمة مع كافة الجهات التي تساهم في رفع كفاءة وجودة العمل وتسعى إلى تحقيق التطوير على مستوى المجتمع المحلي ..وتأتي هذه المحاضرة ضمن أنشطة غرفة الباحة