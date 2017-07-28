 مدير عام الجوازات يتفقد صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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مدير عام الجوازات يتفقد صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

مدير عام الجوازات يتفقد صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
المناطق - واس

قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى يرافقه مساعد قائد قوة الجوازات لشؤون الحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد وبعض قادة قوة الجوازات للحج بجولة تفقدية لصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء اليوم، وذلك للإشراف المباشر على سير العمل بصالات الحج ومتابعة تنفيذ خطة المديرية العامة للجوازات لقدوم ضيوف بيت الله الحرام.
وكان في استقبالهم قائد قوة جوازات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اللواء نياف بن سلطان الرويس.
وأوضح اللواء اليحيى أنه تم دعم جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لتسهيل إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام.
وفي نهاية جولته حث مدير عام الجوازات منسوبي الجوازات بصالات الحج ببذل المزيد من الجهد والحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات التي تخدم الحجاج.

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