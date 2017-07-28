الترجي التونسي أول المتأهلين إلى المربع الذهبي للبطولة العربية للأندية

حجز فريق الترجي الرياضي التونسي بطاقة العبور، مبكرا، إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية بكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، عقب فوزه على المريخ السوداني بهدفين نظيفين.

ويعود الفضل في انتصارالفريق التونسي إلى مهاجمه أنيس بدري، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (21 و27)، من زمن الشوط الأول.

وتلقى المريخ ضربة موجعة، بعد طرد مهاجمه بكري المدينة، في وقت مبكر، في الدقيقة 27، من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جرت بينهما، اليوم الخميس، على ستاد الاسكندرية، وذلك، في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وصعد الترجي الرياضي، رسميا، إلى الدور ربع النهائي للبطولة، وبذلك، حقق انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على نفط الوسط العراقي، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة المجموعة الثالثة، ليصبح بعيدا عن متناول أقرب مطارديه الهلال السعودي، صاحب المركز الثاني برصيد نقطتين. بينما توقف رصيد المريخ عند نقطة وحيدة، ويشغل المركز الرابع الأخير، بفارق الأهداف خلف نفط الوسط العراقي، صاحب المركز الثالث.