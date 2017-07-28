 حدث فريد.. طيار يوثق انفجار قذيفة صاروخية مضادة للصواريخ البالستية في السماء ليلا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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حدث فريد.. طيار يوثق انفجار قذيفة صاروخية مضادة للصواريخ البالستية في السماء ليلا

حدث فريد.. طيار يوثق انفجار قذيفة صاروخية مضادة للصواريخ البالستية في السماء ليلا

رصد طيار لحظة فريدة يصعب تكرارها لانفجار قذيفة صاروخية مضادة للصواريخ البالستية في السماء ليلا.

ولم يكن الطيار الهولندي، كريستيان فان هيجست، البالغ من العمر 34 عاما، قادرا على مقاومة المشاهد الفريدة في السماء، دون توثيقها بواسطة الكاميرا وهو خلف قمرة القيادة على طائرة بوينغ 747-8.

والتقط كريستيان العديد من الصور الرائعة خلال رحلة متجهة من هونغ كونغ إلى باكو في أذربيجان، على طول المسار الجوي فوق جبال هيمالايا.

Christian van Heijst/CATERS NEWS

وكانت الطائرة تحلق على علو 32100 قدم، بعد ساعة واحدة من غياب الشمس، حيث ظهر انفجار غامض مثير للقلق.

وقال كريستيان: “لاحظنا فجأة وجود نقطة مضيئة في الأفق، سرعان ما زاد حجمها وارتفاعها. وبدا الأمر وكأنه بالون أو سحابة غريبة في البداية، ولكن بعد بضع ثوان، لاحظت أنه صاروخ منطلق في السماء“.

وأضاف موضحا: “بعد دقيقة واحدة، لاحظت أن البالون الأول يستمر في التضخم، مع ظهور بالون آخر فوقه. وأدركت حين ذاك، أن هذه المرحلة الثانية من إطلاق الصاروخ، ما يؤكد فكرتي بأننا نشهد إطلاق صاروخ قوي للغاية”.

Christian van Heijst/CATERS NEWS

وأوضح الطيار الهولندي أنهم كانوا يعرفون أن أجزاء معينة من المجال الجوي الصيني، شمال وجنوب المسار، كانت مغلقة، ولكن لم يتم إعطاؤهم تفاصيل واضحة حول الأمر، لذا كان إطلاق الصاروخ مفاجأة بالنسبة للطاقم.

واستطرد قائلا: “اكتشفت في وقت لاحق أنه كان اختبارا صينيا لنظام الصواريخ المضادة للقذائف البالستية. كما علمت أن المنطقة المحظورة شمال مسارنا الجوي، كانت موقع الإطلاق، أما المناطق المحظورة في الجنوب، فكانت أماكن سقوط الحطام المحتمل على الأرض”.

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