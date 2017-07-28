المالكي يطل على عشاقه بمسرح المفتاحة .. رسم البسمة ووجه رسالته للمرابطين

أطل الفنان فايز المالكي على عشاقه بمسرح المفتاحة ، مقدما أولى عروض المسرحية الرجالية “بايعها” بمهرجان الكوميديا الدولي ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م.

ولم يخلو المالكي من القفشات الفكاهية التي رسمت البسمة على شفاه الحاضرين، موجها رسالة في ختام المسرحية بأن الوطن أمانة يجب علينا جميعا أن نتكاتف في الحفاظ عليه، مشاركا في أغنية وطنية بعنوان “حماك الله.. وطن غالي”.

المسرحية من تأليف هيثم السيد، وفكرة وإخراج خالد الباز، وتدور أحداثها على مدى ٩٠ دقيقة حول الشاب فايز الذي يمتلك مواهب فنية عديدة، لكنه يعاني من ظروف مادية صعبة أدت إلى تكاثر الديون، وفي سبيل بحثه عن مصدر دخل يحاول استثمار موهبته الفنية دون جدوى، الأمر الذي يقوده إلى يوقعه في براثن خلية إرهابية، غير أن الأحداث تتجه إلى مسارات أخرى، كما تحمل رسالة قوية لجنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي.

يذكر أن المسرحية من بطولة فايز المالكي، حمد المزيني، وبمشاركة محمد علي، خالد حامد، مجاهد العمري، عبدالعزيز الأحمد، فهد العصفور، بندر الحازمي، محمد نامي، ونجمة “السوشال ميديا” الطفلة وله السحيمي.