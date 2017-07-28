نظمها مكتب هيئة الرياضة بمنطقة عسير.. فارس طيران يقوز بمسابقة “أبها عاصمة السياحة العربية” الضوئية

رعي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشئون الشباب عبدالإله بن سعد الدلاك ختام مسابقة التصوير الضوئي التي نظمها مكتب هيئة الرياضة بمنطقة عسير ضمن مشاركته ببرامج وفعاليات أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، وذلك بالحفل الذي أقيم بواجهة مركر الملك فهد الثقافي “قرية المفتاحة”، بحضور مدير إدارة الهيئات الشبابية بالهيئة طلال الحربي و مدير عام مكتب الهيئة بمنطقة عسير معتق جرمان ومشرف الهيئات الشبابية بالهيئة فهد آل حنتوم.

كما دشن المعرض المصاحب للأعمال الفائزة ومجموعة من أبرز المشاركات والذي سيستمر لمدة ٣ أيام بنفس الموقع،

وقد توج الفوتوغرافي فارس طيران المركز الأول ومبلغ ٥٠٠٠ ريال، وجاء أحمد حاضر في المركز الثاني ونال ٣٠٠٠ ريال، وحل عبدالقادر القحطاني في المركز الثالث ونال ٢٠٠٠ ريال.

يذكر أن المسابقة تركزت على إبراز التراث والمعالم الحضارية لمدينة أبها و جميع محافظات منطقة عسير، ووضعت شروط المسابقة، من أهمها: أن يكون المتسابق سعودي الجنسية، وأن لا يقل حجم الصورة عن 2000 بكسل، وأن لا تكون فائزة في مسابقة أخرى، وألا تزيد الصور المقدمة من كل متسابق عن ٣ صور.

وقد استقبلت الأعمال، وحكمت من قبل ٣ محكمين.