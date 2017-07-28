الكويت تلغي ترخيص فضائية بسبب خلية العبدلي

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، أمس الخميس، إلغاء ترخيص بث قناة فضائية، جراء فقدان أحد الشركاء في الشركة المالكة للقناة أحد شروط منح الترخيص، بسبب إدانته في خلية العبدلي الإرهابية.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر في الوزارة، خالد الرشيدي، أن قرار إلغاء الترخيص جاء إعمالاً لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع.

وتم الإلغاء انسجاماً مع الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 901 لسنة 2016، بشأن خلية العبدلي، لحبس أحد الشركاء في الشركة المالكة للقناة.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية اتخذت إجراءات حازمة هذا الأسبوع، بعد هرب 16 مداناً في خلية العبدلي، من بينهم إيراني، وقررت الكويت خفض أعداد الدبلوماسيين الإيرانيين بسبب ارتباطهم بالخلية، كما جمدت علاقاتها مع طهران بشكل جزئي.