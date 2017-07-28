 عاصفة عاتية تضرب اسطنبول وتعرقل حركة الطيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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عاصفة عاتية تضرب اسطنبول وتعرقل حركة الطيران

عاصفة عاتية تضرب اسطنبول وتعرقل حركة الطيران
واس - اسطنبول

أصيب عشرة اشخاص على الاقل بجروح جراء عاصفة رعدية مصحوبة بتساقط حبات البرد شهدتها مدينة اسطنبول يوم أمس .
وأدت العاصفة التي استمرت نحو 20 دقيقة إلى تعطل حركة المرور وحدوث فيضانات غمرت السيارات في بعض الشوارع.
وأفادت وكالة أنباء الاناضول بأن 16 طائرة كانت متوجهة إلى مطار اتاتورك في المدينة سلكت اتجاهات اخرى, فيما أوضحت بلدية اسنطبول في بيان أن نحو 230 شجرة اقتلعت وان حوالي 90 سقفا انهار في انحاء المدينة.

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