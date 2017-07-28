 بأغلبية ساحقة .. الشيوخ الأميركي يقر عقوبات جديدة ضد إيران وروسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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بأغلبية ساحقة .. الشيوخ الأميركي يقر عقوبات جديدة ضد إيران وروسيا

بأغلبية ساحقة .. الشيوخ الأميركي يقر عقوبات جديدة ضد إيران وروسيا
المناطق - وكالات

وافق مجلس الشيوخ الأميركي ، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
ونص العقوبات الذي تم إقراره بـ98 صوتاً مقابل صوتين، تم إرساله إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي سيكون أمام خيار توقيعه أو وضع الفيتوعليه.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس أن موسكو سترد على “وقاحة” واشنطن ، إثر إقرار مجلس النواب الأميركي في وقت سابق مجموعة العقوبات تلك.
وأوضح بوتين خلال مؤتمر صحافي في سافونلينا في فنلندا مع نظيره سولي نينيستو “نتصرف بشكل متحفظ جدا وفي منتهى الصبر. لكن في مرحلة ما يجب أن نرد، لأن من المستحيل التسامح إلى أجل غير مسمى مع الوقاحة التي يتعرض لها بلدنا”.
كما انتقد الرئيس الروسي التحقيق المكثف في تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية، قائلا إنه يشهد على “ازدياد الهستيريا المعادية للروس” في واشنطن.

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