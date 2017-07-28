 أمير الباحة يستقبل مدير تلفزيون المنطقة ووفد قناة الثقافية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يستقبل مدير تلفزيون المنطقة ووفد قناة الثقافية

أمير الباحة يستقبل مدير تلفزيون المنطقة ووفد قناة الثقافية
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه بالإمارة . مدير تلفزيون الباحة محمد عمر الغامدي ووفد قناة الثقافية الذي يزورو المنطقة لاعداد برامج تلفزيونية مباشرة وتغطية فعاليات صيف الباحة .
وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع مثمنا ماتقوم به القنوات السعودية من برامج ، متمنيا لهم التوفيق داعيا الى العمل على ابراز المنطقة اعلاميا من خلال البرامج التلفزيونية
.
وفي ختام اللقاء قدم مدير التلفزيون شكره وتقدير لسمو امير المنطقة على استقباله لوفد الثقافية ودعمه الدائم لتلفزيون الباحه .
حضر اللقاء مدير عام مكتب سموه احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات والاعلام بالاماره خضر بن عبدالرحمن الغامدي .

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