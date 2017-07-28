أمير الباحة يستقبل مدير تلفزيون المنطقة ووفد قناة الثقافية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه بالإمارة . مدير تلفزيون الباحة محمد عمر الغامدي ووفد قناة الثقافية الذي يزورو المنطقة لاعداد برامج تلفزيونية مباشرة وتغطية فعاليات صيف الباحة .

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع مثمنا ماتقوم به القنوات السعودية من برامج ، متمنيا لهم التوفيق داعيا الى العمل على ابراز المنطقة اعلاميا من خلال البرامج التلفزيونية

.

وفي ختام اللقاء قدم مدير التلفزيون شكره وتقدير لسمو امير المنطقة على استقباله لوفد الثقافية ودعمه الدائم لتلفزيون الباحه .

حضر اللقاء مدير عام مكتب سموه احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات والاعلام بالاماره خضر بن عبدالرحمن الغامدي .