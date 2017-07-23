 القحطاني : تنظيم الحمدين اعترف بصحة تسريبات التآمر أمام زعماء الخليج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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القحطاني : تنظيم الحمدين اعترف بصحة تسريبات التآمر أمام زعماء الخليج

القحطاني : تنظيم الحمدين اعترف بصحة تسريبات التآمر أمام زعماء الخليج
المناطق - متابعات

أكد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، صحة تسريبات أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس وزرائه حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والتي يتآمرون فيها على المملكة وقادتها.
وذكر أن، الأمير الأب ورئيس وزرائه حاولا تسويق الحجج المرتبكة والمشوشة حول التسريبات، غير أن مواجهتهم بالحقائق أجبرتهم على الاعتراف بتآمرهم أمام زعماء دول الخليج مطالبين بفتح صفحة جديدة ونسيان الماضي باعتباره غلطة، حيث انتهى الأمر بتنحي الأمير السابق عن الحكم وتسليم مقاليد البلاد إلى ابنه الأمير الحالي تميم.
وأشار القحطاني إلى أن تسريبات التآمر كانت السبب الرئيس في تنحي الأمير الأب عن الحكم، مضيفاً أن المسؤولين السابقين ضخوا المليارات للتخلص من القذافي وأرسلوا فرقة خاصة لتنفيذ هذا الأمر. وقال: ما لم ينشر حول تنظيم الحمدين يفوق الخيال.
وفي سياق متصل، نشر المستشار بالديوان الملكي على حسابه الرسمي بموقع تويتر، ملخص دراسة جديدة لباحثين سعوديين حول الحسابات المصطنعة، حيث أورد أنه تم إنشاء 8 آلاف حساب خلال الأسبوعين الماضيين بمعدل ٥٥٧ حساباً يومياً لمهاجمة المملكة والإمارات وبعض الدول العربية، وإثارة الفتن والمشاكل في الداخل السعودي بأسماء سعودية وهمية، مقابل تمجيد أمير قطر الحالي.
وحسب الدراسة، فإن الحسابات المصطنعة توجه المتابعين للمشاركة في وسوم الفتنة الأكثر انتشاراً مع الترويج للهاشتاقات المسيئة إلى المملكة.

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