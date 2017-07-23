وزير العدل الأمريكي: هجمات ترامب “مؤلمة”.. لكن لن أستقيل

أعلن وزير العدل الأمريكي أمس الخميس جيف سيشنز، أن سيل الانتقادات التي وجهها اليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مؤلم”، لكنه تعهد البقاء في منصبه.

وكان ترامب وجه انتقادات شديدة ضد وزير العدل في الأيام الماضية، بسبب تنحي سيشنز عن التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية.

وكان سيشنز التزم الصمت إلى حد بعيد حيال هذه المسألة، وهو أقر في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية خلال زيارة إلى السلفادور أن انتقادات ترامب قد آلمته.

وقال سيناتور آلاباما السابق، وأحد اوائل كبار السياسيين الذين أيدوا ترامب: “إنه أمر مؤلم، إلا أن رئيس الولايات المتحدة قائد قوي”.

وتابع سيشنز أن ترامب يرغب بأن “يقوم كل منا بعمله. وهذا ما أنوي القيام به”.

وكان ترامب أعلن في مقابلة مع نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أنه ما كان ليعين سيشنز لو علم أنه سيتنحى عن التحقيق في قضية التدخل الروسي.