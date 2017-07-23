 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة
المناطق - وكالات

ذكر تقرير صحافي أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية ليلة أمس الخميس، في عملية مشتركة نفذتها قوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وحرس الحدود وقوات شرطة الاحتلال.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، “إنه تم اعتقال خمسة فلسطينيين” بزعم مشاركتهم في التظاهر وإخلالهم بالنظام العام، كما اعتقل اثنين آخرين بزعم “تورطهم في التحريض”.

وأضافت الصحيفة أنه تم نقل المعتقلين لاستجوابهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بصورة شبه يومية باقتحام مناطق الضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون، لـ”ضلوعهم في ممارسة أعمال شغب”.

ووفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، هناك 6500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 57 امرأة و300 طفل.

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