 مصادر: تعديل لائحة الإجازات الأخير يشمل عودة الإجازة الاضطرارية لموظفي الدولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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مصادر: تعديل لائحة الإجازات الأخير يشمل عودة الإجازة الاضطرارية لموظفي الدولة الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة باكستان: المحكمة العليا تعزل رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه أكثر من 7 آلاف شخص يستفيدون من خدمات “نرعاك” للرعاية الصحية المنزلية وزير العدل الأمريكي: هجمات ترامب “مؤلمة”.. لكن لن أستقيل اقتصاديون : إيران وتركيا لن تصمدان طويلاً إلى جانب قطر القحطاني : تنظيم الحمدين اعترف بصحة تسريبات التآمر أمام زعماء الخليج الكشافة تؤكد أهمية تعزيز الجانب التربوي والتطوعي في معسكرات الحج “التعليم”: قبول الأجانب في الجامعات السعودية محدد بنسبة 5 % من عدد الطلاب أمير مكة المكرمة : صندوق الاستثمارات مساهم في مشروع الفيصلية “الإسكان”: ملتزمون بالإعلان عن 280 ألف منتج سكني وتمويلي حتى نهاية 2017 الاحتلال الإسرائيلي يمنع دون 50 سنة من صلاة الجمعة في الأقصى

مصادر: تعديل لائحة الإجازات الأخير يشمل عودة الإجازة الاضطرارية لموظفي الدولة

مصادر: تعديل لائحة الإجازات الأخير يشمل عودة الإجازة الاضطرارية لموظفي الدولة
المناطق - متابعات

أوردت مصادر أن قرار مجلس الوزراء خلال جلسة الأسبوع الماضي، بإدخال تعديلات على لائحة الإجازات لموظفي الدولة يشمل عودة الإجازة الاضطرارية للموظفين.
وتبلغ الإجازة الاضطرارية خمسة أيام، وتُمنح للموظفين في حال الظروف الطارئة، بغض النظر عن رصيده من الإجازات العادية، ويستفيد منها الموظفون خلال السنة المالية الواحدة.
وأشارت المصادر إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر الماضي بخصوص تعديل لائحة الإجازات، تضمن إيقاف الإجازات الاضطرارية عن الموظفين الذين تتوافر لديهم أرصدة من الإجازات العادية.
يذكر أن مجلس الوزراء أقرَّ أخيراً، إلغاء البند (ثانياً) من قراره رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن تعديل لائحة الإجازات، كما أدخل تعديلات على اللائحة، التي سبق وأدخل تعديلات عليها في سبتمبر 2016م.

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