مصادر: تعديل لائحة الإجازات الأخير يشمل عودة الإجازة الاضطرارية لموظفي الدولة

أوردت مصادر أن قرار مجلس الوزراء خلال جلسة الأسبوع الماضي، بإدخال تعديلات على لائحة الإجازات لموظفي الدولة يشمل عودة الإجازة الاضطرارية للموظفين.

وتبلغ الإجازة الاضطرارية خمسة أيام، وتُمنح للموظفين في حال الظروف الطارئة، بغض النظر عن رصيده من الإجازات العادية، ويستفيد منها الموظفون خلال السنة المالية الواحدة.

وأشارت المصادر إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر الماضي بخصوص تعديل لائحة الإجازات، تضمن إيقاف الإجازات الاضطرارية عن الموظفين الذين تتوافر لديهم أرصدة من الإجازات العادية.

يذكر أن مجلس الوزراء أقرَّ أخيراً، إلغاء البند (ثانياً) من قراره رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن تعديل لائحة الإجازات، كما أدخل تعديلات على اللائحة، التي سبق وأدخل تعديلات عليها في سبتمبر 2016م.