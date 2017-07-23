 الجوازات : 8 إجراءات لتحويل تأشيرة زيارة تجارية إلى إقامة بمهنة مستثمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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الجوازات : 8 إجراءات لتحويل تأشيرة زيارة تجارية إلى إقامة بمهنة مستثمر

الجوازات : 8 إجراءات لتحويل تأشيرة زيارة تجارية إلى إقامة بمهنة مستثمر
المناطق - متابعات

حددت المديرية العامة للجوازات 8 خطوات إجرائية لإمكانية تحويل تأشيرة زيارة تجارية إلى إقامة بمهنة مستثمر أو مدير عام.
وأوضحت المديرية أن الخطوات تتضمن إحضار خطاب تأييد من هيئة الاستثمار بطلب تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، وخطاب من الزائر بطلب تحويل الزيارة إلى إقامة، وصورة جواز السفر مع الأصل، لافتةً إلى أنه في حالة مهنة المدير العام فيشترط إحضار قرار التعيين من الشركة مُصدق عليه، بحسب “عين يومنا هذا”.
واخبرت إن الخطوات تشمل إحضار صورة الترخيص ساري المفعول، وموافقة من الجهة التي قدم لزيارتها مصدقة، وصورة السجل التجاري سار المفعول وإرفاق تعهد باستخراجه خلال شهر في حال عدم وجوده، موضحةً أنه بعد الموافقة على تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة يتم إحضار “متطلبات إصدار الإقامة”.

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