 قطر تقدم جرود عرسال كـ”هدية” لاسترضاء حزب الله وإيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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قطر تقدم جرود عرسال كـ”هدية” لاسترضاء حزب الله وإيران

قطر تقدم جرود عرسال كـ”هدية” لاسترضاء حزب الله وإيران
المناطق - وكالات

كشفت مصادر عربية أن المعركة التي خاضها حزب الله في جرود عرسال وداخل الأراضي السورية كانت هدية قطرية للحزب، تصب في عملية إعادة العلاقات بين الطرفين إلى الوضع الطبيعي.

يشار إلى أن علاقة قوية ربطت قطر بحزب الله اللبناني الموالي لإيران، خصوصاً إبان حرب صيف العام 2006 في لبنان.

وذكرت مصادر بحسب صحيفة “العرب” اللندنية، أن حزب الله ما كان ليخوض معركة عرسال، التي تستهدف تلميع صورته لدى اللبنانيين، لولا ضمانات قطرية بأن جبهة النصرة لن تدخل مع مقاتليه في أي اشتباكات، بل ستنسحب إلى مناطق أخرى بعد تسليم مواقع معينة للحزب.

وأضافت المصادر، أنه كان ملفتاً للنظر أن الإعلام الحربي للحزب لم ينشر سوى مشاهد لمقاتلين يتقدمون ويطلقون النار في الوقت ذاته ثم يرفعون العلم اللبناني وعلم الحزب إلى جانبه لإعطاء المعركة طابعاً دعائياً.

وأشارت إلى أن المعركة اقتصرت على إطلاق نار من جانب واحد من دون نشر أي صور لمقاتلي “جبهة النصرة” الذين قتلوا نتيجة الهجوم الذي شنه حزب الله عليهم، في المقابل اكتفى الحزب بنشر ستة وعشرين اسما لـ”شهداء” له سقطوا في المعركة، مع تفاصيل عنهم وذلك في محاولة واضحة ليظهر وكأنه “قدم تضحيات من أجل لبنان” وإعطاء المعركة طابعاً وطنياً.

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