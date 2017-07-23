القدس: جيش الاحتلال متخوف من “جمعة مواجهات” جديدة

أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية عن تخوفها من اشتداد المواجهات اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى وبمناطق الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي ذلك على الرغم من أن تقديرات الجيش كانت تشير إلى تراجع حدة المواجهات، مع إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات من بوابات الأقصى.

واتهمت المصادر بحسب وكالة “صفا”، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمحاولة ركوب الموجة حتى يبدو وكأنه يغير الأمر الواقع بالأقصى، وذلك فيما يشبه تغيير الواقع الذي أجراه مع قطاع غزة مؤخراً.

ونقل موقع “والا” العبري، عن مصادر عسكرية قولها إن المستوى السياسي الإسرائيلي يفضل عدم “إغلاق الحساب” مع عباس حالياً وعدم تدفيعه الثمن، وذلك بهدف إنهاء هذه الموجة وتهدئة الأوضاع على الأرض.

وبالمقابل، ترى جهات أمنية أخرى أن عباس لا يسيطر فعلياً على الشارع الفلسطيني وبخاصة ما يدور بالقدس، وبالتالي فإنه يصرح علناً في تأييد الاحتجاجات حول الأقصى، وذلك للتغطية على ضعف تأثيره على الشارع.

في حين تعتقد المصادر العسكرية أنه سيكون من الصعب إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها، وأن الأمور قد تستغرق أسابيع.

وأصيب عشرات الشبان الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، لإخراج المعتكفين في المصلى القبلي.

وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات الجنود المدججين بالأسلحة اقتحموا المصلى القبلي، وأخرجوا المعتكفين بالقوة، وسط مواجهات دارت في باحات المسجد الأقصى وعلى أبوابه.

وكان عشرات الآلاف دخلوا باحات المسجد الأقصى المبارك عصر أمس، بعد أسبوعين من الاحتجاجات على أبوابه، ورضوخ الاحتلال لمطالبهم بإزالة كل الإجراءات المستحدثة هناك.