3021حالة مرضية تتعامل معها العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري خلال الاسبوع 238

قدمت العيادات التخصصية السعودية التابعة للحملة الوطنية السعودية في مخيم الزعتري العلاج المناسب لعدد 3021 حالة مرضية من الاشقاء اللاجئين السوريين وذلك ضمن 16 عيادة طبية مختصة بالاضافة للاقسام المساندة لها خلال أسبوع عملها 238 .

وأشار المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني الى ان سجلات العيادات الطبية دونت مراجعة 649 حالة في عيادة الاطفال ممن يعانون من الامراض الموسمية كما استقبلت عيادة القلب 54 مراجع ، فيما تلقى 299 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الطب العام ،وتعاملت عيادة النسائية مع 147 حالة و عيادة الجراحة مع 261 حالة ، والعظام 258 حالة و الباطنية 203 حالة بالإضافة الى عيادات الاسنان266 حالة .

وأضاف المفعلاني ان عيادة الجلدية تعاملت مع 355 حالة قدم لها العلاج المناسب ، وبلغ مراجعي عيادة الاذنية 190 حالة ، أما المطاعيم فاستقبلت 74 طفل قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي ” شقيقي صحتك تهمني ” واجرى قسم المختبر 158 تحليلاً مخبرياً و 70 تحليل اشعاعي .

المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان ذكر ان العيادات السعودية شهدت منذ انطلاقتها تقدماً وتطوراً ملحوظاً في نوعية الخدمات الإنسانية المقدمة للاشقاء السوريين بشكل عام مع الاهتمام الكبير في تطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم في بيئة اللجوء و خصوصاً في المخيمات التي عادة ما تقل فيها مثل هذه الخدمات ويكثر الاحتياج اليها ، مؤكداً الرعاية المتواصلة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين و سمو وزير الداخلية المشرف العام على اللجان والحملات الاغاثية السعودية – حفظهم الله – للاعمال الانسانية التي تقدمها المملكة لكافة المتضررين في جميع انحاء العالم ومن ضمنها القضية السورية التي تعتبر من اكبر الكوارث الانسانية في العالم سائلاً الله العلي القدير ان يجزي المتبرعين من الشعب السعودي الكريم خير الجزاء