الصناعات العسكرية تعلن فتح باب القبول بكلية الأمير سلطان الصناعية

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج عن بدء التسجيل للقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية المنتهي بالتوظيف للعام الدراسي (1438-1439هـ).
وجاءت الوظائف في الأقسام التالية:
– قسم التقنية الميكانيكية: (تخصص صيانة ميكانيكية – تخصص إنتاج)
– قسم التقنية الكهربائية: (تخصص آلات ومعدات كهربائية)
– قسم التقنية الإلكترونية: (تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم)
– قسم التقنية الكيميائية: (تخصص كيمياء صناعية)
شروط القبول:
– أن يكون المتقدم خرج العام الحالي 1437-1438هـ.
– أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة انتظام نهاري قسم (علوم طبيعية) أو الثانوية الصناعية بمعدل لا يقل عن (90) أو ما يعادلها.
– أن لا يقل معدل الدرجات في المواد العلمية (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات) عن (90).
– أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات والاختبار التحصيلي واختبار كفايات اللغة الإنجليزية.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (20) عاماً.
– أن يكون المتقدم من أبوين سعوديي الأصل والمنشأ وإحضار ما يثبت ذلك.
– أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري.
– لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.
– أن يجتاز المقابلة الشخصية.
وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً عبر موقع المؤسسة اعتباراً من الأحد 1438/11/7هـ حتى الخميس الموافق 1438/11/11هـ الساعة الثانية عشر ليلاً.
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