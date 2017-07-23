الصناعات العسكرية تعلن فتح باب القبول بكلية الأمير سلطان الصناعية

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج عن بدء التسجيل للقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية المنتهي بالتوظيف للعام الدراسي (1438-1439هـ).

وجاءت الوظائف في الأقسام التالية:

– قسم التقنية الميكانيكية: (تخصص صيانة ميكانيكية – تخصص إنتاج)

– قسم التقنية الكهربائية: (تخصص آلات ومعدات كهربائية)

– قسم التقنية الإلكترونية: (تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم)

– قسم التقنية الكيميائية: (تخصص كيمياء صناعية)

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم خرج العام الحالي 1437-1438هـ.

– أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة انتظام نهاري قسم (علوم طبيعية) أو الثانوية الصناعية بمعدل لا يقل عن (90) أو ما يعادلها.

– أن لا يقل معدل الدرجات في المواد العلمية (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات) عن (90).

– أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات والاختبار التحصيلي واختبار كفايات اللغة الإنجليزية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (20) عاماً.

– أن يكون المتقدم من أبوين سعوديي الأصل والمنشأ وإحضار ما يثبت ذلك.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري.

– لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً عبر موقع المؤسسة اعتباراً من الأحد 1438/11/7هـ حتى الخميس الموافق 1438/11/11هـ الساعة الثانية عشر ليلاً.