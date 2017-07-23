 الصناعات العسكرية تعلن فتح باب القبول بكلية الأمير سلطان الصناعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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الصناعات العسكرية تعلن فتح باب القبول بكلية الأمير سلطان الصناعية

الصناعات العسكرية تعلن فتح باب القبول بكلية الأمير سلطان الصناعية

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج عن بدء التسجيل للقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية المنتهي بالتوظيف للعام الدراسي (1438-1439هـ).

وجاءت الوظائف في الأقسام التالية:

– قسم التقنية الميكانيكية: (تخصص صيانة ميكانيكية – تخصص إنتاج)
– قسم التقنية الكهربائية: (تخصص آلات ومعدات كهربائية)
– قسم التقنية الإلكترونية: (تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم)
– قسم التقنية الكيميائية: (تخصص كيمياء صناعية)

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم خرج العام الحالي 1437-1438هـ.
– أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة انتظام نهاري قسم (علوم طبيعية) أو الثانوية الصناعية بمعدل لا يقل عن (90) أو ما يعادلها.
– أن لا يقل معدل الدرجات في المواد العلمية (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات) عن (90).
– أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات والاختبار التحصيلي واختبار كفايات اللغة الإنجليزية.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (20) عاماً.
– أن يكون المتقدم من أبوين سعوديي الأصل والمنشأ وإحضار ما يثبت ذلك.
– أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري.
– لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.
– أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً عبر موقع المؤسسة اعتباراً من الأحد 1438/11/7هـ حتى الخميس الموافق 1438/11/11هـ الساعة الثانية عشر ليلاً.

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