نائب أمير الجوف: أرحب بكل الاقتراحات والمطالبات البعيدة عن الشخصنة وتغليب المصلحة الخاصة

أكد نائب أمير منطقة الجوف، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، دعمه للإعلاميين فيما يحقق أهداف الرسالة الإعلامية من خلال نقل الحقائق بكل مصداقية ووضوح والابتعاد عن الشخصنة، وتغليب المصلحة الخاصة على العامة.

جاء ذلك خلال لقائه بإعلاميي المنطقة بصالة الاستقبال بديوان الإمارة قبل عدة أيام، مرحبا بكل الاقتراحات والمطالبات في أي وقت والعمل على تحقيقها، مبينا أن باب مكتبه مفتوح أمام الجميع يومياً.

وأشار إلى تشجيعه أيضا للإعلاميين في ما يسهم بالتسويق للمنطقة، لما تمتلكه من مقومات وهبها الله لها، تنوعت في شتى جوانب الحياة السياحية والاقتصادية والزراعية والرعوية.

ولفت إلى أن منطقة الجوف تحتضن بحيرة مائية هي الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط، موضحًا أن كل هذه المقومات تؤهل المنطقة لأن تكون في مقدمة المناطق الجاذبة للسائحين، قائلاً: أنتم مطالبون بإبراز المنطقة، وأنا مطالب بمد يد العون لكم.