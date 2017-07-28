العالم الإسلامي يثور غاضبا على اعتداء الحوثيين على مكة المكرمة

توالت ردود الأفعال الإسلامية على إطلاق ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، لصاروخ باليستي بعيد المدى باتجاه منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الخميس.

وتعيد ردود الفعل الغاضبة من مساعي ميليشيات الحوثيين، إلى الأذهان ما واجهوه في أكتوبر الماضي من انتقادات وإدانات عربية وإسلامية وعالمية عندما تصدت الدفاعات الجوية السعودية لصاروخ باليستي أطلقته الميليشيات على منطقة مكة المكرمة أيضاً.

ومن المرجح أن تستمر ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة في الأيام القادمة على استهداف منطقة مكة المكرمة التي استقبلت أولى طلائع الحجاج قبل أيام قليلة وتستعد لبدء موسم الحج الذي يجمع ملايين الحجاج من كل فج عميق.

وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت مساء أمس الخميس عن تمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرمة، في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج.