 بالفيديو..الممثل الكويتي “خالد البريك يدعم ارهابيي العوامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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بالفيديو..الممثل الكويتي “خالد البريك يدعم ارهابيي العوامية

المناطق_الرياض

أثار مشهد مسرحي للممثل الكويتي الشيعي، “خالد البريكي”، وهو يشيد بإرهابيي “العوامية“، استياء كبيرًا في أوساط المواطنين الكويتيين قبل السعوديين.
وتداول رواد موقع التاصل الاجتماعي”تويتر” مقطعًا من مسرحية، يظهر فيه الممثل خالدد البريكي، وهو يمتدح إرهابيي العوامية، الأمر الذي دفع جمهورها للتصفيق الحار له.
وقاد هذا المقطع إلى اتهام البركي بدعمه لإرهابيي بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، التي شهدت أحداثًا إرهابية في الآونة الأخيرة.

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