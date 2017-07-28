بعد أبقار الشبيح السوري.. قطر تنتظر دفعة أبقار من تاجر لبناني‎

تنتظر قطر استلام دفعة ثانية من الأبقار الألمانية من إجمالي أربعة آلاف بقرة تعاقدت على شرائها لتوسيع إنتاجها من الألبان، بعد المقاطعة الخليجية.

ويستعد اللبناني يوسف فرحات حاليًا لتجهيز توريد الدفعة الجديدة إلى قطر، حيث قال “الأبقار تأتي من حظائر من أنحاء ألمانيا كافة، حيث يجرى تجميعها هنا لنقلها بعد ذلك إلى فرانكفورت، ومن ثم إلى قطر”.

وتسلمت قطر الدفعة الأولى من الأبقار الألمانية في منتصف الشهر الجاري، قام بجلبها الشبيح السوري “معتز الخياط” الموالي لنظام بشار الأسد.

وقبل الأزمة الخليجية كانت قطر تعتمد على الاستيراد من جارتها السعودية في تغطية نحو 80 % من احتياجاتها من منتجات الألبان.