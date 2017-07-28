 بعد أبقار الشبيح السوري.. قطر تنتظر دفعة أبقار من تاجر لبناني‎ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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بعد أبقار الشبيح السوري.. قطر تنتظر دفعة أبقار من تاجر لبناني‎

بعد أبقار الشبيح السوري.. قطر تنتظر دفعة أبقار من تاجر لبناني‎
المناطق-الألمانية

تنتظر قطر استلام دفعة ثانية من الأبقار الألمانية من إجمالي أربعة آلاف بقرة تعاقدت على شرائها لتوسيع إنتاجها من الألبان، بعد المقاطعة الخليجية.
ويستعد اللبناني يوسف فرحات حاليًا لتجهيز توريد الدفعة الجديدة إلى قطر، حيث قال “الأبقار تأتي من حظائر من أنحاء ألمانيا كافة، حيث يجرى تجميعها هنا لنقلها بعد ذلك إلى فرانكفورت، ومن ثم إلى قطر”.
وتسلمت قطر الدفعة الأولى من الأبقار الألمانية في منتصف الشهر الجاري، قام بجلبها الشبيح السوري “معتز الخياط” الموالي لنظام بشار الأسد.
وقبل الأزمة الخليجية كانت قطر تعتمد على الاستيراد من جارتها السعودية في تغطية نحو 80 % من احتياجاتها من منتجات الألبان.

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