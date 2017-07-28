محافظ الخرج يرعى الاثنين ملتقى الصحة والصيف.. والحابي يوضح “للمناطق” تفاصيل الملتقى

يرعى محافظ محافظة االخرج المكلف الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي صباح يوم الأثنين الموافق فعاليات الملتقى التثقيفي ( الصحة والصيف ) الذي يقيمه مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج.

هذا وقد أوضح نائب مدير مستشفى الملك خالد بالخرج الاخصائي ماجد الحابي بانه بتوجيهات ومتابعة من سعادة مدير المستشفى الدكتور عبدالله برناوي وجهود كافة الزملاء تم بفضل الله الانتهاء من كافة الاستعدادات لاطلاق الاسبوع التثقيفي والتعريفي في مستشفى الملك خالد بالخرج ويشتمل الاتي :

– معرض تثقيفي يختص برفع الثقافة الصحية والتوعوية لدي المجتمع . – اطلاق عدد من المبادرات العملية التي تختص برفع الخدمات الصحية مثل

-مبادرة اولوية التي تهدف لصرف بطاقة خدمة خاصة لفئات محددة تقدم لهم الخدمات الصحية والطبية الخاصة وهم مرضى الفشل الكلوي كبار السن فوق 70سنة ذوي الاحتياجات الخاصة مرضى الطب المنزلي.

-مبادرة انتم عيوننا تختص بنشر وتوسيع وسائل قنوات التواصل مع المرضى لمعرفة ملاحظاتهم وتاكيد الثقة ان صوتهم مسموع ومحل الاهتمام ووضع برنامج لحل الملاحظات في حينة لضمان جودة الخدمة والوصول لرضاء الله ثما المرضى.