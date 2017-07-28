دوريات الأمن بالباحة تقبض على أحداث قاموا بطمس كاميرا ساهر

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد بان الدوريات الأمنية بمنطقة الباحة قبضت على ثلاثة أحداث عبثوا بنظام ساهر مشيرا بان الجهات الأمنية رصدت عدة ملاحظات متمثلة بالعبث بكاميرات نظام ساهر في منطقة الباحة وفي عدة أماكن مختلفة ، ومن خلال هذه التجاوزات الغير مسؤولة وجه نائب شرطة منطقة الباحة اللواء / محمد الوذيناني بضرورة التصدي لأهولاء العابثين والقبض عليهم وتقديمهم للجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع ، وبفضل من الله تعالى ثم بيقظة رجال الأمن بدوريات الأمن بمدينة الباحة تم رصد والقبض على ثلاثة أحداث قاموا بالإعتداء على إحدى كاميرات نظام ساهر في حالة تلبس . وقدأتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة بحقهم .

من جانبه شكر نائب الشرطة رجال الدوريات الأمنية على جهودهم في حفظ الأمن بالمنطقة مؤكداً بأن رجال الأمن بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن ومقدرات وطننا الغالي.