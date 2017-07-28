 جمعية “أكناف” تنفذ برنامجاً ترفيهياً لنزلاء ملاحظة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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جمعية “أكناف” تنفذ برنامجاً ترفيهياً لنزلاء ملاحظة الباحة

جمعية “أكناف” تنفذ برنامجاً ترفيهياً لنزلاء ملاحظة الباحة
المناطق - الباحة
نفذت الجمعية الخيرية لرعاية الإيتام “أكناف”، برنامجاً ترفيهياً لنزلاء دار الملاحظة بالباحة، وبالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة، وفرقة أشكال وألوان الترفيهية.
وتخلل البرنامج العديد من المسابقات الترفيهية، بعض الكلمات التوجيهيه والنصائح التوعوية، وكذلك تقديم العديد من الجوائز القيمة.
وأوضح المشرف العام بالجمعية عادل بن جمعان الزهاني أن تم تنفيذ البرنامج الترفيهي لما له من دور إجتماعي ونفسي على النزيل يعزز من النواحي الايجابية لديه، بما يكفل دمجهم بالحياة العامة.
وأبدى الزهراني سعادته بما رآه من امكانات ومالمسه من جهد، مقدماً شكره لمنسوبي الدار على جهودهم الكبيرة التي تأتي امتداداً وثمرة لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمة ورعاية السجناء بدار الملاحظة.

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