 حرس الحدود يحبط تهريب 700 ألف حبة “إمفيتامين” بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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حرس الحدود يحبط تهريب 700 ألف حبة “إمفيتامين” بتبوك

حرس الحدود يحبط تهريب 700 ألف حبة “إمفيتامين” بتبوك
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن الدوريات البحريه بقطاع أملج بمنطقة تبوك تمكنت عصر أمس الخميس من إفشال عملية استلام  كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة عبرالبحر، وذلك بعد أن اشتبهت بمواسير بلاستيكية يظهر جزء بسيط منها على سطح البحر ومربوطه في أحد الشعب المرجانية للجزر القريبة من حدود مسؤولية قطاع أملج.

وأشار إلى أنه على الفور تم تطويق الموقع وتكليف الدوريات البحرية المساندة وفرق الغواصين بتمشيط الموقع وتكثيف عمليات البحث والذي نتج عنها العثور على عدد (4)أربعة مواسير بلاستيكية مغلقة من الجانبين اتضح من إنتشالها وتفتيشها إحتواءها على ما مجموعه (372) ثلاثمائة واثنان وسبعون كيساً بلاستيكياً بها أكثر من (700,000) سبعمائة ألف قرص إمفيتامين مخدر (كبتاجون) .. هذا وقد تمت إحالة المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

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