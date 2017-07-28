مشاركة معبرة من الأمير الشاعر سعود بن عبدالله بهشتاق #الحوثي_يستهدف_مكه_مجددا

اعترضت قوات الدفاع الجوي مساء البارحة صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح باتجاه محافظة الطائف عبر صاروخ باتريوت، لتسقط شظاياه في منطقة غير مأهولة بالسكان فيما تمكن طيران التحالف من تدمير منصة إطلاقه.وأطلق ناشطون بعد إطلاق الصاروخ على تويتر هاشتاق #الحوثي_يستهدف_مكه_مجددا

وحمل الهشتاق مشاركة جميلة معبرة من صاحب السمو الأمير الشاعر سعود بن عبدالله ال سعود قال فيها

سلام كثر الأرض ..

يا طهر هذي الأرض

سلام يا مكة ..

وسلام يا الطايف

وما منهم مسلم ..