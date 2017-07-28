مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض إلغاء “أوباما كير”.. وترامب يردّ

فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الجمعة، في إلغاء أجزاء من نظام “أوباما كير”، ولم يتمكن الرئيس دونالد ترامب من تحقيق حلمه في إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي يحمل اسم سلفه.

وحسم السناتور جون ماكين، الذي شخص مؤخرا بأنه مصاب بسرطان في الدماغ، عملية التصويت بدعم موقف سناتورين جمهوريين معتدلين صوتا إلى جانب الديمقراطيين لرفض مسودة القانون.

وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لزملائه، بعد إحدى الجلسات الأكثر توترا في السنوات الأخيرة في مجلس الشيوخ: “كان التصويت مخيبا فعلا”. وأضاف: “آسف لأن جهودنا لم تكن كافية هذه المرة”.

ويعتبر ذلك نكسة للجمهوريين ولترامب الذي وعد بإلغاء نظام أوباما كير للرعاية الصحية، الذي أقره الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في 2010.

ورفضت مسودة القانون من 51 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 49. وكانت هذه النتيجة متوقعة بعد أن أكدت عضوتان جمهوريتان في المجلس هما سوزان كولينز وليزا موركوفسكي أنهما ستصوتان ضد مشروع القانون.

من جهته، قال المسؤول الديمقراطي تشاك شومر: “نحن لا نحتفل بالنتيجة، لكننا نشعر بالارتياح”. وأضاف: “فلنطو الصفحة ونعمل معا لتحسين نظام الرعاية الصحية الأميركي”.

وفي الوقت الذي يطالب الديمقراطيون، خصومهم الجمهوريين بالعمل على إصلاح قانون أوباما كير، بدلاً من إلغائه بالكامل، ركز جميع الجمهوريين حملاتهم الانتخابية على وعود أهمها، إلغاء أوباما كير.

وحاول الرئيس دونالد ترامب حشد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول الجهود الجارية لإلغاء واستبدال قانون الرعاية الصحية أوباما كير، لكن جهوده هذه تعثرت في مجلس الشيوخ حتى الآن.

وبعد هذه النتيجة، قال ترامب: “فلينهار نظام أوباما كير من الداخل” بدلا من أن نحاول إصلاحه. وغرد ترامب قائلا: “لقد خذل ثلاثة جمهوريين و48 ديموقراطيين الشعب الأميركي”.