غوغل تلغي الميزة الأكثر إزعاجا في محرك البحث

أعلنت “غوغل” إلغاء ميزة “البحث الفوري” التي كان يعتبرها الكثير من المستخدمين ميزة مزعجة وغير مفيدة.

وكانت غوغل قالت عند إطلاق ميزة “Google Instant” إن الفائدة الرئيسية منها هي توفير وقت المستخدمين.

وأضافت “لقد أطلقنا البحث الفوري في غوغل عام 2010 بهدف تزويد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجونها في أسرع وقت ممكن، حتى قبل الانتهاء من كتابة كلمة البحث”.

وتقوم ميزة البحث الفوري بإظهار بعض نتائج البحث قبل الانتهاء من كتابة الكلمة أو العبارة المراد البحث عنها في غوغل.

إلا أن المزعج في الأمر هو أن الاقتراحات تظهر وتتحدث بسرعة كبيرة أسفل شريط البحث أثناء الكتابة، وهو ما يلزمك بتحديد نتيجة من نتائج البحث المقترحة أو إكمال كتابة كلمة البحث.

وذكرت غوغل “لقد قررنا إلغاء البحث الفوري حتى نتمكن من التركيز على طرق جديدة تجعل البحث أسرع وأكثر مرونة على جميع الأجهزة”.