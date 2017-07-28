 غوغل تلغي الميزة الأكثر إزعاجا في محرك البحث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

غوغل تلغي الميزة الأكثر إزعاجا في محرك البحث مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض إلغاء “أوباما كير”.. وترامب يردّ مشاركة معبرة من الأمير الشاعر سعود بن عبدالله بهشتاق #الحوثي_يستهدف_مكه_مجددا حرس الحدود يحبط تهريب 700 ألف حبة “إمفيتامين” بتبوك بيل غيتس يسترد مركزه كأغنى رجل في العالم من جديد لعشاق الكلاسيكو.. برشلونة يواجه ريال مدريد 3 مرات في أسبوعين أمير تبوك يطمئن على صحة المواطنة المطعونة من نجلها نظمهما القطاعان الصحيان بالنماص وتنومه.. ورشتي عمل عن الدليل الارشادي للائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديد صحة نجران: اعتماد مشروع تطوير غرف العمليات بمستشفى شروره … ودعم شامل لمراكز الرعاية الصحية والمراقبة في منفذ الوديعة مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي بيت لحم الأردن يضع شرطا لعودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمّان الاتحاد البرلماني العربي يشيد بما يقوم به خادم الحرمين من جهود من أجل القدس

غوغل تلغي الميزة الأكثر إزعاجا في محرك البحث

غوغل تلغي الميزة الأكثر إزعاجا في محرك البحث
المناطق - الرياض

أعلنت “غوغل” إلغاء ميزة “البحث الفوري” التي كان يعتبرها الكثير من المستخدمين ميزة مزعجة وغير مفيدة.
وكانت غوغل قالت عند إطلاق ميزة “Google Instant” إن الفائدة الرئيسية منها هي توفير وقت المستخدمين.

وأضافت “لقد أطلقنا البحث الفوري في غوغل عام 2010 بهدف تزويد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجونها في أسرع وقت ممكن، حتى قبل الانتهاء من كتابة كلمة البحث”.

وتقوم ميزة البحث الفوري بإظهار بعض نتائج البحث قبل الانتهاء من كتابة الكلمة أو العبارة المراد البحث عنها في غوغل.
إلا أن المزعج في الأمر هو أن الاقتراحات تظهر وتتحدث بسرعة كبيرة أسفل شريط البحث أثناء الكتابة، وهو ما يلزمك بتحديد نتيجة من نتائج البحث المقترحة أو إكمال كتابة كلمة البحث.

وذكرت غوغل “لقد قررنا إلغاء البحث الفوري حتى نتمكن من التركيز على طرق جديدة تجعل البحث أسرع وأكثر مرونة على جميع الأجهزة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>