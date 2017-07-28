أمانة الشرقية : ضبط ١٥ شاحنة تعمل على نهل الرمال في فرسان الدمام

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية غرب الدمام، صباح الخميس الماضي ١٥ شاحنة مخالفة، تعمل على نهل الرمال، شمال طريق الدمام الرياض السريع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني في (تصريح صحافي): باشرت الفرق الميدانية لبلدية غرب الدمام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة موقعا في شمال طريق الدمام الرياض السريع، بعد رصد عدد من الشاحنات والمعدات تقوم بنهل الرمال في المنطقة”.

وأضاف: داهم مسؤولي البلدية الموقع، الذي يبعد عن النطاق العمراني و تم ضبط عدد ٢ شيول وعدد ١٥ شاحنة يقومون بنهل الرمال وتجريف الاراضي، مشيرا إلى أن ذلك تم بالتنسيق والتعاون مع أمارة المنطقة الشرقية والدوريات الأمنية و الضبط الإداري في شرطة الدمام إضافة إلى إدارة المجاهدين و مطار الملك فهد الدولي”.

وأكد القحطاني :أنه تم حجز الشاحنات والمعدات ويتم التنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لاستدعاء مُلاّك تلك الشاحنات والمعدات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين”.

وشدد القحطاني على أن البلدية وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة مباشرة من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لن تتهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأوقات وتطبيق النظام بحقهم، لافتا أهمية تعاون المواطنين في ضرورة تعاون الجميع مع البلدية والأمانة في الإبلاغ عن أي من تلك المخالفات عبر قنواتها التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفين وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة (940) الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات وسيتم التعامل معها فوراً ، كما دعا القحطاني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، والتي طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية

وكانت بلدية غرب الدمام قامت مؤخرا بتشكيل فريق عمل للقيام بحملات مكثفه على مواقع نهل الرمال التي عادة ما تكون خارج النطاق العمراني، كالأراضي الواقعة غرب طريق ابو حدرية، وغرب شمال ضاحية الملك فهد، وشمال طريق الملك فهد باتجاه المطار، وجنوب طريق الدمام الرياض السريع، ومنطقة التشاليح غرب سوق المواشي المركزي وجنوب طريق الدمام بقيق السريع، وتدار من قبل عمالة مخالفة كما تم عقد اجتماعات عدة مع إمارة المنطقة الشرقية، ورئيس لجنة التعديات على الاراضي الحكومية، ومندوب من وكالة الوزارة للبترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل والمواصلات، وشرطة المنطقة الشرقية (شرطة الدمام، الظهران، الضبط الاداري بالدمام، الضبط الاداري بالظهران) وقيادة أمن الطرق، لإيجاد آلية لقضية سرقة الرمال، وكيفية الحد منها.

كما تقوم بلدية غرب الدمام تقوم بجولات مستمرة على مواقع نهل الرمال وتجريف الاراضي وضبط المخالفين من خلال اللجان المشكلة بعضوية مندوب من لجنة التعديات على الاراضي الحكومية ومندوب من الضبط الاداري لشرطة الدمام اثناء الدوام الرسمي وفي أوقات خارج الدوام الرسمي يمكن ابلاغ الدوريات الأمنية حيث ان عملية ضبط المخالفين تتم من قبل الجهات الأمنية ممثلة بالضبط الاداري وأمن الطرق ويتم أحالتهم للبلدية لاستكمال إجراءات تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية.

من جهة ثانية تتلقى الأمانة عبر هاتف الطوارئ 940 وكافة وسائل التواصل مع الأمانة البلاغات التي ترد من المواطنين والمقيمين حول كافة الملاحظات البلدية لاسيما نهل الرمال، وتشيد بتعاونهم معها حرصا منهم على الصالح العام.

