القناة الثقافية السعودية تزور محافظة العقيق

قامت القناة الثقافية بالتلفزيون السعودي بزيارة لمحافظة العقيق وتنوعيت الزيارة بين اللقاء بالمسافرين وزيارة المواقع السياحية في المحافظة والالتقاء بعدد من الزوار والمصطافين .

وشملت الجولة سد العقيق و التقت الثقافية بالموقع مدير فرع المياه بالعقيق محمد شباب الغامدي وتحدث عن اكبر بحيرة مائية في منطقة الباحة واستغلال السدود سياحيا عقب ذلك انتقل الفريق لمطار الملك سعود و التقى الفريق بالمسافرين والمغادرين و قدمت فيها الورود بالاضافة الى تسجيل لقاءات تلفزيونية عن السياحة بالمنطقة واطلاع المشاهد الكريم عن انطباعاتهم عن السياحة والفعاليات السياحية بالباحة والعقيق خصوصا وشملت الجولة بعض الغابات والحدائق والمنتزهات والفعاليات القائمة بالمحافظة.

من جانبها عبرت منال احمد الغامدي معدة برامج هيئة الاذاعه والتلفزيون بالقناه الثقافيه عن شكرها الجزيل لصاحب السمو الملكي الامير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير الباحة على التسهيلات المقدمة لفريق العمل بقناة الثقافية كما شكرت محافظ العقيق / غلاب بن غالب ابو خشيم ومدير المركز الاعلامي سفر بن حفيان ومدير مطار الملك سعود المناوب خالد الشريف وكل من سهل مهمة فريق القناه لابراز محافظة العقيق بمنطقة الباحة