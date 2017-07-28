 “الحج”: أكثر من 82 ألفاً سجلوا بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل خلال 48 ساعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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“الحج”: أكثر من 82 ألفاً سجلوا بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل خلال 48 ساعة

“الحج”: أكثر من 82 ألفاً سجلوا بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل خلال 48 ساعة
المناطق - الرياض

قالت وزارة الحج والعمرة إن أعداد الذين سجلوا بنجاح في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ارتفع حتى الآن إلى 82500 حاج خلال 48 ساعة.

وكانت الوزارة قد أطلقت التسجيل في المسار الإلكتروني لـحجاج الداخل لموسم حج 1438 هـ  عبر البوابة الإلكترونية وأطلقت قبله الدليل الإرشادي لخطوات التسجيل في المسار الإلكتروني .

وأكد المركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة، أن الوزارة رصدت خلال الأيام الماضية؛إقدام بعض منظمي الحملات غير النظامية بالإعلان عن تقديمهم لخدمة حجاج الداخل، في محاولة منهم لمباشرة العمل دون الحصول على التراخيص النظامية، مخالفين بذلك نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/58 وتاريخ 28/10/1426هـ.

وشدد المركز الإعلامي أن وزارة الحج والعمرة بصدد إتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقف وراء هذه الحملات المخالفة، مبينا لراغبي الحج من المواطنين والمقيمين أن المنفذ الوحيد للحجز لدى الشركات والمؤسسات المرخص لها بخدمة حجاج الداخل هو بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، حيث يمكن زيارة البوابة عبر العنوان الإلكتروني (localhaj.haj.gov.sa) خلال الفترة من غرة شهرة ذي القعدة المقبل إلى السابع من شهر ذي الحجة .

وأوضح المركز الإعلامي أن دفع أي مبالغ إضافية خارج قيمة العقد المبرم في بوابة المسار الإلكتروني وخارج إطار آلية السداد المعتمدة يعد مخالفة للتعليمات المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة .

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