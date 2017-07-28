 ‏مقذوف حوثي يصيب امرأة يمنية وطفلتين سعوديتين بالعارضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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‏مقذوف حوثي يصيب امرأة يمنية وطفلتين سعوديتين بالعارضة

‏مقذوف حوثي يصيب امرأة يمنية وطفلتين سعوديتين بالعارضة
المناطق - أمل بهكلي
تسبب سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته ميلشيات حوثيه اليوم باتجاه العارضة الى إصابة امرأة يمنية وطفلتين سعوديتين وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني بأن فرق الدفاع المدني باشرت صباح اليوم الجمعة الموافق ١٤٣٨/١١/٠٥هـ بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية بإتجاه احد المنازل بمحافظة العارضه مما نتج عنها اصابة امرأة يمنيه وطفلتين سعوديتين ، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمده في مثل هذه الحالات .

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