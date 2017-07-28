أكثر من نصف الرجال المصابين بالسكري يعانون من ضعف الانتصاب

لطالما كان داء السكري يعتبر العامل الأول وراء ضعف الانتصاب لدى الرجال ويخلص تحليل جديد لأبحاث سابقة إلى أن المشكلة الجنسية شائعة للغاية بين الرجال الذين يعانون من السكري إذ تؤثر على نحو 53 في المئة منهم.

ووفقا لتقرير نشر في دورية (ديابيتيك ميدسن) فإن دراسة بيانات قرابة 90 ألف رجل خلصت إلى أن المصابين بالسكري معرضين بواقع ثلاثة أمثال ونصف للإصابة بضعف الانتصاب مقارنة بالرجال غير المصابين بالمرض.

ولأن ضعف الانتصاب يمكن أن يكون علامة على مشاكل في الأوعية الدموية والتي تتطور بصمت مع مرض السكري ينصح فريق البحث الأطباء باعتبار هذه المشكلة الجنسية مؤشرا على ضرورة متابعة السكري أو أمراض القلب.

وقال الطبيب داميانو بيزول منسق وحدة الأبحاث بمنظمة أطباء مع أفريقيا في موزامبيق “يمن أن يلعب ضعف الانتصاب، بسبب عرضه الواضح، دورا حيويا في الرصد المبكر للسكري ويمثل جرس إنذار لمضاعفات صامتة أخرى”.

ويقول الباحثون إنه منذ عام 1980 زاد عدد المصابين بالسكري في جميع أنحاء العالم من 108 ملايين إلى 422 مليون شخص وزاد انتشار المرض بين البالغين من 4.7 في المئة إلى 8.5 في المئة.