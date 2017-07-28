 أكثر من نصف الرجال المصابين بالسكري يعانون من ضعف الانتصاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القوات السعودية تقتل 40 حوثياً في محاور عدة قبالة جازان الرئيس التونسي يلتقي وزير التجارة والاستثمار فلكية جدة: غداً.. ذروة تساقط شهب دلتا الدالويات على سماء المملكة اكتشاف مركب في البروكلي يعالج سرطان الجلد بنسبة 69% الخضاري ثلاث ساعات ينثر فيها إبداعاته بصيف العقيق هامبورغ.. قتيل وجرحى في هجوم بسكين أكثر من نصف الرجال المصابين بالسكري يعانون من ضعف الانتصاب نادي رؤية في ضيافة صحة المنطقة الشرقية تذوقوا منتجات الأسر المنتجة.. مدير وأعضاء هيئة بريدة يزورون مهرجان البصر أكثر من 10 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ومحيطه شرطة الرياض تضبط وكرا يوظف الأطفال والنساء للتسول السديس: المملكة لا تزال صاحبة الريادة في تبني قضايا الأقصى والدفاع عنه

أكثر من نصف الرجال المصابين بالسكري يعانون من ضعف الانتصاب

أكثر من نصف الرجال المصابين بالسكري يعانون من ضعف الانتصاب
رويترز

لطالما كان داء السكري يعتبر العامل الأول وراء ضعف الانتصاب لدى الرجال ويخلص تحليل جديد لأبحاث سابقة إلى أن المشكلة الجنسية شائعة للغاية بين الرجال الذين يعانون من السكري إذ تؤثر على نحو 53 في المئة منهم.
ووفقا لتقرير نشر في دورية (ديابيتيك ميدسن) فإن دراسة بيانات قرابة 90 ألف رجل خلصت إلى أن المصابين بالسكري معرضين بواقع ثلاثة أمثال ونصف للإصابة بضعف الانتصاب مقارنة بالرجال غير المصابين بالمرض.
ولأن ضعف الانتصاب يمكن أن يكون علامة على مشاكل في الأوعية الدموية والتي تتطور بصمت مع مرض السكري ينصح فريق البحث الأطباء باعتبار هذه المشكلة الجنسية مؤشرا على ضرورة متابعة السكري أو أمراض القلب.
وقال الطبيب داميانو بيزول منسق وحدة الأبحاث بمنظمة أطباء مع أفريقيا في موزامبيق “يمن أن يلعب ضعف الانتصاب، بسبب عرضه الواضح، دورا حيويا في الرصد المبكر للسكري ويمثل جرس إنذار لمضاعفات صامتة أخرى”.
ويقول الباحثون إنه منذ عام 1980 زاد عدد المصابين بالسكري في جميع أنحاء العالم من 108 ملايين إلى 422 مليون شخص وزاد انتشار المرض بين البالغين من 4.7 في المئة إلى 8.5 في المئة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>