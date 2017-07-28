 الخضاري ثلاث ساعات ينثر فيها إبداعاته بصيف العقيق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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الخضاري ثلاث ساعات ينثر فيها إبداعاته بصيف العقيق

الخضاري ثلاث ساعات ينثر فيها إبداعاته بصيف العقيق
المناطق - الباحة
ضمن فعاليات صيف العقيق ألقيت  محاضرة تثقيفية في المهرجان الشعبي بتنظيم من المركز الاعلامي بالعقيق.
وكانت بعنوان (الوصف الدقيق لطقس العقيق ) والتي القاها خبير الطقس راجس الخضاري عضو هيئة التدريس بجامعة الامير سطام بن عبدالعزيز بوادي الدواسر ونثر الخضاري فيها ابداعه ووصفه لطقس مناطق المملكة يشكل عام وطقس الباحة والعقيق بشكل خاص حيث عرج الخضاري على الطقس بِأنّ حالة الجوّ من حيث درجة الحرارة، ونِسبة الرّطوبة، والضّغط الجويّ فيه، بالإضافة إلى الرّياح والتّكاثف ، وبين الخضاري الأشهر المميزة بالإمطار لكل منطقة والتي تختلف من موقع الى موقع اخر واضاف لابد من توفر جميع العناصر المكونة للسحب الركامية وكيف اعرف ذلك؟
وتطرق الخضاري الى فوائد رصد حالة الطقس للإنسان منها للمتعة او لتجنب الكوارث لا سمح الله مشيرا الى أهميتها للملاحة الجوية والبحرية وللمزارعين بعدها قدم الخضاري درس عملي عن كيفية تكون السحب ونشأتها مدللا ذلك بآيات من القران وكيفية تكون الامطار والبرد والثلج ومعرفة السحب الممطرة بالعين المجردة وكيف تجنب السحب المحملة بالبرد لمنع حدوث اي عارض لا سمح الله وبين الخضاري الفرق بين السحب الركامية والطبقية وماهو مصدر قوة السحب وضعفها واشار ان البرق هو يعطي دلالة من دلائل قوة السحب من عدمها بعدها بدات طرح الاسئلة على الضيف والتي وجدت تفاعل من الجميع.
وفِي نهاية اللقاء كرم المركز الاعلامي بالعقيق  راجس الخضاري والذي ابدى سعادته بتواجده في منطقة الباحة مبديا شكره لمحافظ العقيق ولجميع القائمين على فعاليات صيف العقيق.

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