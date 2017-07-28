 اكتشاف مركب في البروكلي يعالج سرطان الجلد بنسبة 69% | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اكتشاف مركب في البروكلي يعالج سرطان الجلد بنسبة 69% الخضاري ثلاث ساعات ينثر فيها إبداعاته بصيف العقيق هامبورغ.. قتيل وجرحى في هجوم بسكين أكثر من نصف الرجال المصابين بالسكري يعانون من ضعف الانتصاب نادي رؤية في ضيافة صحة المنطقة الشرقية تذوقوا منتجات الأسر المنتجة.. مدير وأعضاء هيئة بريدة يزورون مهرجان البصر أكثر من 10 آلاف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ومحيطه شرطة الرياض تضبط وكرا يوظف الأطفال والنساء للتسول السديس: المملكة لا تزال صاحبة الريادة في تبني قضايا الأقصى والدفاع عنه الفيحاء يضم اسبريلا من العين الإماراتي لمدة عام.. ويتفق مع يوناني النقيب ماجد والنقيب وليد يحتفلان بزواجيهما ‏مقذوف حوثي يصيب امرأة يمنية وطفلتين سعوديتين بالعارضة

اكتشاف مركب في البروكلي يعالج سرطان الجلد بنسبة 69%

اكتشاف مركب في البروكلي يعالج سرطان الجلد بنسبة 69%
المناطق - الرياض

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن مركب في البروكلي والقرنبيط يعمل على قتل الأورام للأشخاص الذين يعانون من سرطان الجلد.
ووفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجد العلماء أنه قد يعرقل نمو الخلايا المريضة بنحو 69% في الفئران، وهم يأملون أن يؤدي إلى تطوير دواء جديد يمكن أن يدمر الخلايا الخبيثة دون الإضرار بالخلايا الصحية القريبة.
يذكر أن “الورم الميلانومي” الذي يحدث بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن ضوء من الشمس، وهو أقل شيوعاً، ولكن أخطر من أشكال سرطان الجلد.
وتضاعفت الحالات منذ عام 1973 وتؤثر على أكثر من 80 ألف شخص سنوياً في الولايات المتحدة و14500 في المملكة المتحدة الأمريكية.
واستخدم فريق دولي من الباحثين، بقيادة كلية ولاية بنسلفانيا للطب، مادة “إيزوشياناتس” التي توجد طبيعياً في البروكلي والقرنبيط، ومن المعروف أن لها خصائص مكافحة السرطان.
وأضاف الدكتور “شارما”، استشاري الأمراض الجلدية، أن اكتشاف هذه المادة في البروكلي وسيلة أخرى مثيرة للاهتمام للعثور على العلاجات التي يمكنها علاج هذا السرطان المميت مع خفض الأضرار الجانبية للأنسجة السليمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>