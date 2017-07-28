فلكية جدة: غداً.. ذروة تساقط شهب دلتا الدالويات على سماء المملكة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن شهب دلتا الدالويات ستصل ذروة تساقطها فجر غداً السبت بسماء السعودية والمنطقة العربية.

دلتا الدالويات واحدة من أطول تدفقات الشهب السنوية فنشاطها يمتد على مدى أسبوع بعد ذروتها، وهذا العام لن يكون هناك تأثير للقمر على رؤيتها حيث سيكون بمرحلة قمر بداية الشهر ويغرب مبكرا ويترك السماء مظلمة لذلك هذا السنة مناسبة لرصد دلتا الدالويات التي قد يصل عددها من 10 إلى 15 شهاب بالساعة .

وبشكل عام دلتا الدالويات شهب متوسطة فحوالي 5 إلى 10 في المائة منها خافت ومتوسطة السرعة وتترك خلفها ذيل متوهج من الغاز يستمر لثانية أو ثانيتين بعد عبور الشهاب.

وأفضل وقت لمراقبتها من حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى ضوء فجر السبت حسب التوقيت المحلي وذلك بالنظر باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي من موقع مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدن وليس هناك حاجة لاستخدام أجهزة علمية خاصة لرؤية الشهب فهي تشاهد بالعين المجردة بغض النظر عن موقع الراصد في الوطن العربي.

وبالرغم أن دلتا الدالويات تشاهد في النصفين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية فهي تميل ليكون رصدها أفضل في النصف الجنوبي للكرة الأرضية جنوب خط الاستواء وفي شمال خط الاستواء يكون أفضل لرؤيتها في المناطق الاستوائية .

شهب دلتا الدالويات تنشط سنويا أواخر يوليو لان الأرض أثناء حركتها في مدارها حول الشمس تعبر خلال مسار المذنب 96P / ماكهولز في هذا الوقت من السنة حيث يتدفق الحطام الذي خلفه هذا المذنب إلى الغلاف الجوي للأرض ليحترق في سماءنا في صورة شهب دلتا الدالويات.

ما يجدر ذكره أن شهب دلتا الدالويات ستتحد مع شهب البرشاويات وليس هناك حاجة لانتظار أسبوعين لرؤية ذروة البرشاويات والتي ستحدث فجر 13 أغسطس وذلك لان القمر الأحدب سيكون موجود في السماء بالتزامن مع ذروة البرشاويات وسوف يطمسها هذه السنة.