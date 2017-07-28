 الرئيس التونسي يلتقي وزير التجارة والاستثمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 5 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 28 يوليو 2017 ميلاديا

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الرئيس التونسي يلتقي وزير التجارة والاستثمار

الرئيس التونسي يلتقي وزير التجارة والاستثمار
المناطق - واس

التقى فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له الذي يزور تونس حالياً ويرأس وفد المملكة في أعمال الدورة التاسعة للجنة السعودية التونسية المشتركة.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين المملكة وتونس، وسُبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

ونقل معاليه لفخامة الرئيس التونسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السموّ الملكي الأمير محمّد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وتمنياتهما الصادقة لتونس وشعبها بتحقيق مزيد من الاستقرار والنموّ والتقدم.

وأكّد معاليه حرص المملكة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تونس وتنمية المبادلات التجارية معها، والوقوف إلى جانبها ومساندتها لمجابهة مختلف التحديات التي تواجهها.

من جانبه اعرب فخامة الرئيس التونسي، عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومكانته على مستوى العربي والعالمي، مؤكداً على الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في العالم العربي والإسلامي.

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